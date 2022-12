Bruscolotti: “Il Napoli ha tutte le carte per giocarsi il tricolore fino alla fine”

Giuseppe Bruscolotti, bandiera del Napoli campione d’Italia, ha parlato degli azzurri a Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex leader della difesa partenopea ha commentato il percorso del Napoli in campionato: “Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per giocarsi la vittoria del campionato, devono solo resistere e tenere botta fino alla fine dopo un grande inizio”. Questo è stato il messaggio di Paolo ‘e fierro, un calciatore che ha dato carisma e grinta negli anni in cui la città di Napoli ha sognato ad occhi aperti con le maglie di Diego Armando Maradona. Bruscolotti sa come si vince, indubbiamente.