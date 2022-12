Alvino: “Rrahmani? Sta benissimo, ma in vista di Inter-Napoli ho una sensazione”

Durante il filo diretto con i tifosi in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha dato aggiornamenti sulla situazione di Rrahmani. Il giocatore è ai box da mesi per un infortunio, ma si sta allenando già da tempo in gruppo.

Ecco le parole del noto giornalista: “Amir Rrahmani sta benissimo e si è messo regolarmente a disposizione di mister Luciano Spalletti. Il calciatore ex Verona sarà sicuramente molto importante nel prosieguo della attuale annata calcistica”.

“Amir Rrahmani sarà sicuramente convocato in vista della partita del quattro gennaio contro l’Inter. Se volete sapere come la penso su un suo possibile impiego a Milano, ho la sensazione che non partirà da titolare. Ma solo perché non gioca da diversi mesi. Credo che Luciano Spalletti, almeno dall’inizio, possa affidarsi ad altri giocatori. Questa però è soltanto una mia sensazione”.