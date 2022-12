Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Josip Brekalo è a un passo dal ritorno in Italia. Il Monza nelle ultime ore ha spinto per chiudere al più presto l’acquisto dell’attaccante del Wolfsburg. L’esterno croato non era stato riscattato in estate dal Torino ed era stato accostato anche al Napoli. L’operazione dovrebbe chiudersi a titolo definitivo nelle prossime ore di mercato.