TuttoSport – Frattesi pista quasi sfumata: è vicino alla Roma di Mourinho

La pista Frattesi sembrerebbe quasi sfumata per il Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il centrocampista del Sassuolo vorrebbe fortemente la Roma per il suo trasferimento, cosa che potrebbe andare in porto già nella sessione invernale di gennaio. Nel suo passaggio a Roma potrebbe inserirsi anche il giovane capitolino Bove, che farebbe il percorso inverso verso il Sassuolo per giocarsi le sue carte in una squadra che storicamente, negli ultimi anni, ha sempre dato tantissimo spazio ai giovani.