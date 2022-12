Sportitalia.com – L’asse Napoli-Bari può decollare: oltre a Cheddira piace anche Caprile

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su due talenti del Bari.

Come riportato dal sito di Sportitalia.com, oltre all’interesse quasi dichiarato per il nazionale marocchino Walid Cheddira che ha ben figurato al Mondiale, agli azzurri piacerebbe anche il profilo del giovanissimo Caprile, attualmente portiere dei pugliesi classe 2001. Dopo un’esperienza in Inghilterra, è stato prelevato dal Bari ed attualmente sta disputando una stagione davvero importante. Due profili che potrebbero comportare l’apertura di una trattativa più probabile per l’estate prossima.