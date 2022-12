Sabatini: “Come vere antagoniste del Napoli vedo più Inter e Juve rispetto al Milan”

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuti ai microfoni di Radio Radio e ha parlato della lotta Scudetto del campionato italiano. Secondo il giornalista al momento il Milan non è la vera antagonista del Napoli, ma quel ruolo lo dà a Inter e alla Juventus. Queste le sue parole: “Al momento non vedo il Milan come diretta antagonista del Napoli, vedo più pericolose Inter e Juventus rispetto ai rossoneri. Al momento ai rossoneri mancano molti giocatori e questo potrebbe significare molto per le prime gare alla ripresa”.