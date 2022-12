Repubblica – Zielinski al bivio, il Napoli pensa a un possibile sostituto

Il quotidiano La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Piotr Zielinski. Stando a quanto riportato il centrocampista polacco, potrebbe andar via in estate. Per sostituirlo il club azzurro avrebbe messo nel mirino Lazar Samardzic dell’Udinese:

“Il menu è lo stesso già presentato per Lazar Samardzic, ventenne gioiello dell’Udinese che secondo Andrea Carnevale può diventare più forte di Zielinski. Il paragone non è per nulla casuale: il polacco sarà di fronte ad un bivio quest’estate, chiamato a un rinnovo a cifre più basse (contratto di 4,2 milioni che scade nel 2024, il tetto del Napoli è 3,5) oppure potrebbe concretizzarsi la cessione. In estate ha rifiutato il West Ham e si sta rilanciando con grandi prestazioni in maglia azzurra. Potrebbe essere tentato dalla corte di una big al termine del campionato e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, non vuole farsi trovare impreparato. La situazione è simile”.