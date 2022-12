Ranking Uefa: Napoli sul podio, Milan seconda italiana

Dopo una prima parte di stagione da incorniciare con il primo posto in campionato e nel girone di Champions, Il Napoli di Luciano Spalletti ha scalato la classifica anche nel Ranking Uefa e attualmente si trova al 3° posto. In testa c’è il Bayer Monaco seguito dal Liverpool, Il Milan, la seconda italiana in classifica è 13^ davanti all’Inter 16^.

37° posto per la Fiorentina di Italiano, 44° per la Roma di Mourinho: 64^ posizione, invece, per la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal disastro Champions e dall’eliminazione nel girone.