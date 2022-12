Rai, Venerato: “Kvernadze? Non mi arrivano riscontri su un interesse del Napoli”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio: “Possibile colpo Kvernadze? “In Georgia non nasce tutti i giorni un calciatore come Kvara… È sicuramente un giocatore interessante, anche forte. Tuttavia, non mi arrivano riscontri circa un’interesse concreto da parte della società azzurra circa questo calciatore. La porta tecnica del campionato georgiano è stata aperta, ma attualmente non c’è nulla. Siamo comunque alla fine di dicembre, ad oggi però non c’è l’idea di portarlo al Napoli o in Italia, attualmente manca la volontà”.