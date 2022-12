Orrico: “Al momento non si trova una anti-Napoli, speriamo la sosta non abbia compromesso nulla”

L’ex allenatore Corrado Orrico ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del Napoli di Luciano Spalletti e di quanto fatto fino ad ora. Secondo l’ex tecnico è difficile al momento trovare una squadra che si possa considerare l’antagonista degli azzurri. Si deve solamente sperare che la sosta non abbia influito in negativo sugli azzurri. Queste le sue parole: “Al momento non c’è una squadra anti-Napoli, forse la Juventus, ma con i tanti problemi che sta avendo credo farà fatica. Il Napoli ha dimostrato di giocare un grande calcio e si spera questa sosta non abbia influito troppo e non abbia compromesso quello che era un meccanismo perfetto. Ora è compito di Spalletti andare a mettere a posto le idee e riordinarle”.