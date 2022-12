Nela sicuro: “Il vero antagonista del Napoli per lo scudetto è solo una”

Sebino Nela, ex calciatore di Roma e Napoli, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, per parlare della ripresa del campionato prevista per il quattro gennaio: “Il Napoli è favorito, ma in diverse possono tentare la rincorsa. La Juve riavendo a regime Di Maria, Chiesa e Pogba, potrebbe continuare a crescere. L’Inter ritrova Lukaku e non può che migliorare, però il limite dei nerazzurri è che per vincere devono sempre giocare bene”. Ha evidenziato l’ex calciatore giallorosso.

Inoltre, Sebino Nela, ha aggiunto: “Per questo alla fine dico che il vero antagonista del Napoli può essere il Milan. Loro hanno imparato a vincere anche partite ‘sporche’. Può bastare una giocata di Giroud, Leao o Theo Hernandez per decidere le gara”. Ha evidenziato l’ex calciatore che ha messo i rossoneri alle spalle della squadra di Luciano Spalletti per la lotta allo scudetto.

Gli azzurri preparano il ritorno in campo dopo il ritiro in Turchia, durante la lunga sosta per il Mondiale giocato in Qatar.