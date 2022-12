Inter – Guai per i nerazzurri in vista del Napoli, botta alla caviglia per De Vrij e sfida del 4 gennaio a rischio

La Serie A sta per ripartire, e il Napoli al rientro affronterà l’Inter in un big match che potrebbe dire tanto in chiave classifica. La squadra nerazzurra è al momento molto distante dal Napoli e deve vincere per forza. Nella giornata odierna il difensore olandese Stefan De Vrij ha infatti subìto una botta alla caviglia, e per questo salterà la sfida di giovedì contro il Sassuolo. Al momento la presenza del centrale olandese per la sfida del 4 gennaio con il Napoli è a rischio, e verrà rivalutato nei prossimi giorni.