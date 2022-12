Impallomeni: “Spalletti merita una grande attenzione, ha dato una sverniciata al Napoli”

L’ex giocatore e oggi giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della differenza tra Mourinho e Spalletti. Il tecnico portoghese della Roma è lo Special One per la carriera fatta fino ad ora e per le tante vittorie, ma il tecnico azzurro sta facendo molto bene. Queste le sue parole: “Mourinho è lo Special One per ciò che ha fatto in carriera, per lui parla quello che ha fatto e la tante vittorie. Il trofeo conquistato lo scorso anno credo lo abbia messo in condizione di andare ancora avanti. Lui è un personaggio internazionale, ma Spalletti merita uno studio particolare per quanto fatto vedere fino a questo momento, è stata una vera novità a livello internazionale e merita attenzione. Spalletti ha avuto il merito di aver dato in tutti i sensi una sverniciata al Napoli, ma va dato merito anche al lavoro di Mourinho, che è riuscito a vincere in una piazza in cui da anni non si vinceva”.