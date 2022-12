Del Genio: “Le amichevoli sono paragonabili agli allenamenti, qui molto spesso si fanno grossi errori”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha affermato che le amichevoli sono paragonabili a degli allenamenti, dove i giocatori fanno errori anche grossolani, che però non vengono commessi in partita. Queste le sue parole: “Le amichevoli si possono paragonare agli allenamenti, noi però gli allenamenti non li vediamo. Ho seguito per tanti anni gli allenamenti degli azzurri e si vedevano le cose peggiori, come tecnici che si infuriavano ed errori tecnici e tattici, e non doveva esser preso per oro colato quanto si vedeva negli allenamenti. Sulle amichevoli si può parlare in senso generale, ma non facendo discorsi tecnico-tattici, quando la squadra ha per esempio fatto allenamento la mattino o il tecnico fa 15 cambi, inizia con una formazione e poi finisce con uno che non vedremo mai in competizioni ufficiali. Io non capisco di cosa si parla, le amichevoli sono utili agli allenatori, che capiscono cosa bisogna migliorare. Dare così tanta importanza a queste amichevoli è secondo me un errore enorme”.