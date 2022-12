Corbo: “Credo il Napoli abbia già vinto lo Scudetto, può perderlo da solo, ci sono però 2 incognite”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica ha parlato ai microfoni di Radio Goal su KKN degli azzurri e della lotta Scudetto. Secondo quanto affermato da Corbo il Napoli ha già vinto lo Scudetto, e può perderlo solamente con un suicidio sportivo nei prossimi mesi. Però sempre secondo lui ci sono 2 incognite, una è la ripresa al 100% di Kvaratskhelia e l’altra è rappresentata da Spalletti, che dovrà essere perfetto, anche nelle dichiarazioni. Queste le sue parole: “Penso che il Napoli abbia già vinto lo Scudetto, questo è quello che ho detto ai miei amici che mi hanno chiesto un pronostico e si sono affidati alle mie capacità di prevedere le cose. Il Napoli credo abbia già vinto perché si è dimostrato più forte delle altre e non sembrano esserci squadre attrezzate per la rimonta. Al momento il Napoli ha già vinto, lo Scudetto in questo momento può solamente perderlo da solo. Ci sono però due incognite, la prima è Kvaratskhelia, perché negli ultimi tempi non l’ho visto in campo, quando invece l’ho visto ha fatto molto male, spero si tratti solo di un malanno passeggero e non qualcosa di grave. L’altra incognita la rappresenta Spalletti, che dovrà essere perfetto così come nell’inizio di stagione. Sappiamo che è un personaggio molto estroverso e spero solo non si lasci andare a qualche dichiarazione che possa lasciare il segno su tutto l’ambiente”.