CdS – Napoli, caccia a un nuovo difensore: il nome

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Tiago Djalò, difensore del Lille. A riportarlo è il Corriere dello Sport, oggi in edicola. Il calciatore potrebbe arrivare a giugno:

“Il Napoli si muove anche per un difensore perché il prossimo anno Juan Jesus ne avrà trentadue e su Kim, si suppone, potrà scatenarsi un’asta. Piace molto il centrale del Lille: Tiago Emanuel Embalo Djaló è un portoghese che è cresciuto in Italia – toccata e fuga nella Primavera del Milan, prima di essere infilato nella trattativa Leao – e in Francia, con il Lille, sta imperversando: quattordici presenze e persino due gol”.