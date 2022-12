Marino: “Gli azzurri arriveranno molto bene a gennaio, ha una organizzazione delineata”

Pasquale Marino, ex allenatore di Udinese e Spezia, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, durante la trasmissione ‘1 Football Club’, per parlare del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Gennaio mese determinante per il Napoli: situazione borderline per il club azzurro? L’esperienza di Spalletti e del suo staff darà equilibrio alla squadra. Gli azzurri arriveranno molto bene a gennaio; è una rosa formata da automatismi, ha un’organizzazione di gioco delineata”.

Ha, poi, aggiunto: “Il Napoli, inoltre, può contare anche su individualità importanti, valide di saltare gli avversari e creare delle alternative efficaci”.

A parte gli entusiasmanti test amichevoli in Turchia, quelli al Maradona sono stati abbastanza deludenti. Tuttavia, Luciano Spalletti ha sfruttato queste gare per sperimentare alcuni meccanismi tattici. Probabilmente, alla ripresa, i partenopei si presenteranno in maniera diversa. Ricordiamo che il Napoli affronterà l’Inter.