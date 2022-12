Agnelli, durante il suo il suo intervento all’assemblea dei soci, ha parlato anche del polverone che si è alzato in casa Juventus nelle ultime settimane: “La società è chiamata a difendere la propria posizione. Io personalmente sono convinto del buon operato di questi anni, opinione confermata anche nelle ultime settimane dalle analisi di numerosi esperti, e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati: Juventus dimostrerà in ogni sede le sue buone e legittime ragioni“.