Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al terzo posto…Marco Carnesecchi

Al terzo posto in questa speciale classifica, abbiamo Marco Carnesecchi, giovane portiere attualmente alla Cremonese. Il Napoli sta seguendo il ragazzo già da tempo e le ottime prestazioni offerte prima della sosta, alimentano la voglia della società azzurra di piombarsi sull’estremo difensore. Lui, nato a Rimini, iniziò a muovere i primi passi da calciatore nelle vesti di centrocampista. Per puro caso si è ritrovato in porta e da lì non l’ha mai più abbandonata. Il suo idolo è Gigi Buffon, con il quale ha avuto la possibilità di scambiare la maglia in un match di Serie B dello scorso anno. In caso di addio di Meret, al Napoli farebbe comodo un giovane portiere da crescere che già oggi, ha una discreta esperienza in Serie A.