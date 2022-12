MN AWARDS – IL MIGLIOR GIOVANE DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ad i giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il quinto “MN AWARDS” sarà: IL MIGLIOR GIOVANE DELL’ANNO

Come ogni anno, anche nel 2022, ci son stati giocatori giovani che si son rivelati decisivi per le loro rispettive squadre. Molti di questi hanno avuto l’opportunità di dimostrar le loro qualità anche durante il Mondiale, palcoscenico indubbiamente non da poco.

Oltre i “giovani” ormai affermati, come gli stessi Haaland, Foden, Pedri e Vinicius, molti hanno avuto la loro definitiva consacrazione, basti pensare a Bellingham, Camavinga, Tchouamèni, Saka, Gavi, Xavi Simons, Guardiol ed infine lo stesso Kvaratshelia.

Colui che però, si è distinto su tutti, sopratutto grazie al suo contributo in fase realizzativa durante questa Bundesliga, è il trequartista del Bayer Monaco, Jamal Musiala. Il tedesco infatti, ha già messo a segno, tra campionato e Champions League, ben 9 gol e 9 assist e ha disputato, seppur per sole 3 partite, una Coppa del Mondo stratosferica.

JAMAL MUSIALA, è dunque il miglior giovane dell’anno per la redazione di MN.