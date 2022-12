Acquisti Mancati – Al terzo posto Gerard Deulofeu

Il calciomercato si sa è fatto di trattative che sembrano vicine alla conclusione, ma poi sfumano per quando la conclusione sembra vicina. E’il caso della trattativa Deulofeu-Napoli.

Il Napoli finita la scorsa stagione si affaccia alla nuova con il programma di rinnovamento attuato dal presidente De Laurentiis. Vengono salutati tre senatori come Insigne, Ghoulam e Mertens e si è alle prese con la posizione di alcuni giocatori in bilico tra la permanenza e la cessione. Uno di questi casi potrebbe spianare la strada all’arrivo in azzurro di Gerard Deulofeu.

Infatti c’è da tenere in conto la posizione di Matteo Politano. L’esterno azzurro, stando a quanto detto dal suo procuratore Mario Giuffredi non sarebbe contento dell’alternanza con Lozano e quindi vorrebbe esser protagonista altrove. Compresa questa situazione il club azzurro si fionda sul talento spagnolo, che ben ha fatto nella stagione precedente all’Udinese. La trattativa inizia e sembra poter concludersi in tempi brevi. Infatti il fantasista spagnolo accetterebbe volentieri la destinazione Napoli perchè farebbe un passo in avanti come ambizioni e giocherebbe la Champions League.

L’Udinese inizialmente chiede almeno 20 mln di euro. Il Napoli inizialmente arriva intorno ai 12 mln più l’inserimento di qualche contropartita come Ounas o Gaetano. Successivamente il Napoli sembra chiudere intorno ai 16-17 milioni di euro, senza contropartite. La trattativa sembra indirizzata, ma c’è un problema. Il Napoli per tesserare lo spagnolo dovrebbe vendere uno tra Politano ed Ounas. Il primo è cercato insistentemente dal Valencia di Gattuso, ma la cifre offerte sono basse rispetto alle richieste. Il secondo invece con il contratto in scadenza nel giugno 2023 rifiuta ogni destinazione. La trattativa con questo piccolo intoppo non procede e nel giro di poco arriva al suo naufragio. Il Napoli saltato Deulofeu comunque troverà un alternativa, infatti si assicurerà Giacomo Raspadori per 35 mln di euro.