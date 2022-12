2022 – I tre avvenimenti negativi per Napoli e per il Napoli – Al primo posto…La sconfitta in casa dell’Empoli

Al primo posto, tra gli avvenimenti peggiori di questo 2022 per il Napoli, abbiamo la dura sconfitta in trasferta ad Empoli. Il periodo compreso tra marzo e aprile, è stato quello cruciale per gli azzurri in chiave scudetto. La sconfitta contro l’Empoli, è stata forse il punto definitivo sul discorso scudetto. C’è stato uno sconforto generale non solo per la sconfitta, ma soprattutto per come è arrivata. Fino al minuto 80, il Napoli era in vantaggio di due gol grazie alle reti di Insigne e Mertens. Ma poi, nel giro di pochi minuti gli azzurri hanno subito un tris micidiale con il gol di Henderson prima, e con la doppietta di Pinamonti poi, che ha spento definitivamente i sogni scudetto del Napoli. Dopo questa sconfitta, c’è stato uno sconforto generale nello spogliatoio azzurro ma soprattutto nella città di Napoli, che ha contestato fortemente Meret dopo un errore gravissimo, costato al Napoli il gol del momentaneo pareggio contro l’Empoli.