Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al quarto posto…Adama Traoré

Sulle ali dell’entusiasmo grazie ai risultati ottenuti in campionato, il Napoli comincia già a progettare il mercato futuro. Cristiano Giuntoli ha annotato sul suo taccuino il nome di Adama Traoré, esterno esplosivo dei Wolves, in scadenza nel 2023. Giovane e una discreta esperienza internazionale: un tipico profilo seguito del Napoli. Collegata al suo eventuale acquisto, è anche la cessione di un esterno d’attacco, con Lozano come maggiore indiziato.

Adama, prodotto della cantera del Barcellona, ha già sfidato il Napoli a Febbraio nella doppia sfida in Europa League. Proprio grazie a queste partite, Giuntoli non ha più perso d’occhio il suo profilo. Adama possiede una grande potenza fisica, ma allo stesso tempo una grande corsa e gamba. Un motivo in più per acquistarlo, il contratto in scadenza nel 2023, che permetterebbe al Napoli di prelevarlo a parametro zero. Il ragazzo ha molto mercato in Premier, e sarebbe felice di fare una nuova esperienza altrove.