Pagellone Napoli 2022 – Portieri

Siamo al giro di boa in questa particolare stagione in cui un mondiale si è meso di mezzo e ha modificato il regolare svolgimento della stagione. Napoli primo in classifica e a +8 dalla seconda, girone di Champions vinto.

Di seguito i voti a coloro che nella prima parte di stagione davvero hanno fatto sognare il popolo partenopeo:

Sirigu e Marfella: S.V.

Meret: 7.5 – Si è lasciato alle spalle le critiche di un’intera estate. L’errore ad Empoli della scorsa stagione fino al mancato trasferimento allo Spezia lo avevano fatto scendere nel baratro ma la sua reazione e la fiducia di Luciano Spalletti lo hanno riconfermato come portiere dall’ottima prospettiva e dal rendimento più che buono. Sicurezza ed affidabilità: le chiavi della sua crescita esponenziale. Qualche piccola sbavatura ancora non lo consacrano ma questo è sicuramente il nuovo ed il rigenerato Alex Meret.