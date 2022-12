I migliori acquisti azzurri del 2022, al quarto posto Mathias Olivera

Uno dei primi acquisti del mercato del Napoli di questo 2022 è stato Mathias Olivera, arrivato per sostituire il partente Ghoulam. L’uruguiano è sbarcato in Italia a fine maggio per sostenere le visite mediche con il Napoli e diventare il nuovo terzino sinistro azzurro. Classe 97, Olivera aveva giocato l’ultima stagione al Getafe, punto fermo della sua squadra e della Nazionale nella quale aveva esordito nel Gennaio scorso.

Un rinforzo importante, di peso, in un ruolo dove erano anni che gli azzurri non avevano una doppia alternativa di livello. Eppure non è iniziata nel migliore dei modi la sua avventura partenopea, complice un infortunio rimediato con l’Uruguay agli inizi di giugno che lo ha costretto ad un mese di riposo e ad un graduale inserimento negli schemi di Spalletti post infortunio. Parte inizialmente dietro a Mario Rui nelle gerarchie ma in poco tempo riesce ad entrare stabilmente nelle rotazioni e a far vedere di che pasta è fatto.

Il primo banco di prova importante per Olivera si presenta alla prima di Champions contro il Liverpool, schierato a sorpresa titolare da Spalletti. Una partita dominata dagli azzurri nella quale Olivera ha completamente annullato Salah, non in grandissima giornata, trovando grandi letture difensive e dimostrando grande senso della posizione ed intelligenza tattica. Da qui in poi troverà sempre più spazio nello scacchiere azzurro venendo spesso preferito a Mario Rui soprattutto il Europa.

Trova il suo primo assist in Champions da subentrato contro i Rangers dopo una bella triangolazione con Raspadori, che ha permesso agli azzurri di chiudere la partita e ha portarsi a 6 punti dopo due giornate. Si ripeterà nel turno successivo con una gran palla dalla sinistra, sempre per Raspadori che ha dato il la alla rimonta del Napoli e al 6-1 definitivo in casa dell’Ajax.

Ancora nessun assist in campionato ma 1 goal, arrivato contro la Cremonese al 95′ in trasferta che ha fissato il punteggio sul 4-1 per gli azzurri. Dopo un brutto Mondiale per lui e il suo Uruguay, Olivera è tornato ad allenarsi con il Napoli pronto a prendersi nuovamente il suo posto a sinistra e continuare a sognare con i suoi tifosi.