Continua la rubrica che vuole ripercorrere la competizione Mondiale che c’è stata in questo mese e che ha visto l’Argentina battere la Francia circa una settimana fa ai rigori.

Anche il Napoli, precisamente con i suoi giocatori, ha fatto parlare di sè e oggi, in questa rubrica, parliamo del cammino di ognuno degli azzurri: al 4° posto c’è Mathias Olivera, esterno sinistro dell’Uruguay.

Infatti, il terzino ha giocato da titolare ben 3 partite su 3, ma, a sorpresa, la squadra sudamericana non ha superato il suo girone ed è uscita già al primo turno.

Per Olivera, al primo Mondiale da titolare e da protagonista sulla fascia sinistra, ha fatto tre partite sufficienti, tra l’altro provando anche un nuovo ruolo, dato che il ct non lo ha impiegato solo da terzino sinistro, ma anche da esterno a tutto campo in un 3-5-2.

Alla fine, il giovane terzino rivale di Mario Rui per un posto da titolare nel Napoli, solo un’ammonizione e tante partite in cui è parso sempre un po’ frenato e non capace di sprigionare il suo talento offensivo, per una squadra capace di segnare solo 2 goal.

Però per un Olivera che è uscito ai gironi con la sua Nazionale(una delle più grandi delusioni), c’è un Kim che con la sua Corea ha festeggiato, anche se di questo ne possiamo riparlare.