MN AWARDS – IL CENTROCAMPISTA DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ad i giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione. Il quarto “MN AWARDS” sarà: IL CENTROCAMPISTA DELL’ANNO

A differenza degli altri premi già assegnati finora, forse questo è il più facile da decretare poichè il giocatore in questione si è distinto come migliore sia con il suo club che con la sua nazionale.

Ovviamente non si possono non citare centrocampisti come De Bruyne e Kimmich, reduci da un’ulteriore stagione da protagonisti, o altri come Pedri, Musiala, Bellingham e Gavi, che sopratutto grazie al mondiale hanno dimostrato al mondo intero le loro qualità.

Ma è proprio il vincitore del pallone d’oro del 2018, Luka Modric, che si è palesato come migliore del suo ruolo: basti pensare agli assist decisivi con la maglia del Real Madrid nella fase finale di Champions League o alla tecnica dimostrata durante la Coppa del Mondo disputata da protagonista con la sua Croazia.

LUKA MODRIC, è dunque il centrocampista dell’anno per la redazione di MN.