BUTTO IL VECCHIO , PRENDO IL NUOVO – IL CONFRONTO Raspadori vs Mertens

Giacomo Raspadori e Dries Mertens: presente e passato. I grandi amori non si scordano mai e quello che c’è stato fra Ciro Mertens ed i tifosi del Napoli è qualcosa di incommensurabile. Amore ripagato prima di tutto con rispetto e poi con gol, assist e prestazioni superlative che lo hanno fatto salire sull’olimpo del calcio partenopeo, numericamente sopra Maradona.

Il suo addio è stato un fulmine a ciel sereno ed è stato ovviamente contestato alla dirigenza. La stessa che però lo sta sostituendo degnamente con l’acquisto del talento Giacomo Raspadori.

L’ex Sassuolo, il più in forma in questa pausa mondiali, ha dato risposte importanti, sul piano dei gol ma anche sul piano della partecipazione al gioco. Le sue reti, analogamente a quelle di Mertens, stanno risolvendo molte partite e la sua duttilità permette a Spalletti di poterlo impiegare in più zone del campo senza dare punti di riferimento.

Sembra essere l’erede effettivo del belga grazie anche alla sua capacità di legare il gioco e di involare Osimhen.

La magia di Mertens faceva sognare ma questo ragazzo ha tutte le carte in regola per affermarsi in azzurro e addirittura di scrivere la storia del Napoli!