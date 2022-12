Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al quinto posto…Simone Pafundi

Forse è un segno del destino: genitori napoletani tifosi del Napoli e di conseguenza anche lui tifosissimo della squadra partenopea. Così disse il papà di Simone Pafundi in una recente intervista. D’altronde il talento non manca e di questo ne è consapevole anche la società azzurra che sta lavorando, ormai da mesi, per portarlo in Campania. Il ragazzo, classe 2006, a maggio scorso è stato chiamato dal Ct Mancini per uno stage e, dopo quell’incontro, il commissario tecnico non l’ha più perso di vista. Molto duttile nei ruoli d’attacco: trequartista o esterno d’attacco, con la possibilità di poter fare anche la seconda punta. L’Udinese ha sempre puntato su di lui, sin da quando aveva 8 anni quando lo notò in un torneo in cui erano presenti solo classe 2004, più Simone, che con due anni in meno faceva già impazzire gli osservatori. L’anno scorso è arrivato l’esordio contro la Salernitana con Cioffi in panchina. Quest’anno ancora zero i minuti giocati, ma continua ad allenarsi con la prima squadra e ad apprendere dai più esperti. Dunque, Giuntoli sta facendo di tutto nell’ultimo periodo per portare a Spalletti un giovane ragazzo con tanta voglia di dimostrare ma soprattutto, con la passione per il Napoli.