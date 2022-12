Peggior Calciatore del Napoli del 2022, al quinto posto: Elmas

Ecco a voi la rubrica del peggior Calciatore del Napoli 2022, ci saranno cinque posizioni e si tratterà tutto il 2022, quindi anche la stagione precedente. In seguito la quinta posizione:

Al quinto posto abbiamo Eljif Elmas; il classe ’99 sicuramente non è stato il peggiore del Napoli, questo è chiaro, ha contributo comunque a diversi gol anche importanti, come quello al San Siro contro il Milan o la doppietta in Europa League con il Leicester. Ma bisogna dirlo, il macedone a Napoli dall’estate 2019 ha sicuramente non rispettato le sue grande qualità che ci ha fatto intravedere a sprazzi in questi anni. Il “Diamante grezzo” non ha mai dato quel qualcosa in più per essere titolare inamovibile nello scacchiere di Luciano Spaletti, che più volte lo ha omaggiato e elogiato per le sue evidenti qualità oltre ad una grossa duttilità preziosa per gli azzurri.

Insomma concludendo bisogna dire che a malincuore è stato messo tra i “peggiori”, sicuramente non per quello che ha dato, ma per quello che avrebbe e potrebbe dovuto dare alla causa partenopea.