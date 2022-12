A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Bereszynski colpo Scudetto? Sì, è un po’ eccessivo definirlo così, ma di certo completa la rosa (ride ndr). Il Napoli ha tante certezze e l’organico lungo è una di queste. Il polacco va bene come vice Di Lorenzo, ma l’importante sarà non alterare la chimica trovata sinora. La chimica di questa squadra è uno dei veri motivi per cui il Napoli ha accumulato il vantaggio che ha ora in classifica”.