MN AWARDS – IL PORTIERE DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ad i giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il primo “MN AWARDS” sarà: IL PORTIERE DELL’ANNO

Se prima del Mondiale non ci fossero molti dubbi su chi fosse stato il miglior portiere della passata stagione, soprattutto per le sue parate nella fase finale della Champions League, ora, dopo la vittoria dell’Argentina potrebbero esserci clamorosi stravolgimenti.

Come facilmente deducibile, i due portieri presi in considerazione sono il belga Thibaut Courtois e l’argentino Emiliano Martinèz, meglio noto come “El Dibu“.

L’estremo difensore del Real Madrid non ha di certo bisogno di presentazioni, e dopo le prime stagione di alti e bassi con la camiseta dei Blancos, nella fase finale di Champions è stato l’arma in più per la squadra di Ancelotti. Il coronamento del suo percorso è stata indubbiamente la finale contro il Liverpool, nella quale si è saltato con molteplici parate e ha permesso alle Merengues di aggiudicarsi la loro quattordicesima, ormai ex, Coppa dei Campioni.

Per quanto riguarda “El Dibu”, il percorso con il rivale è piuttosto simile: anche lui reduce da stagioni mediocri con i club, ma storiche presenze con la maglia della nazionale, basti pensare alla semifinale di Copa America contro la Colombia e alla vittoria del suddetto trofeo. Il suo coronamento definitivo è stato il percorso nella fase ad eliminazione diretta, che ha permesso all’Argentina di vincer il suo terzo mondiale. Si è distinto soprattutto nella lotteria dei rigori, contro l’Olanda prima e in finale contro la Francia poi.

Per concludere questo duello, si è deciso di prendere in considerazione, oltre che l’importante carriera, anche la costanza e la massima professionalità dimostrata dal portiere del Real Madrid.

THIBAUT COURTOIS, è quindi il portiere dell’anno per la redazione di MondoNapoli.