MN AWARDS – IL DIFENSORE DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ad i giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il secondo “MN AWARDS” sarà: IL DIFENSORE DELL’ANNO

Eleggere il miglior difensore per distacco del 2022 non è affatto semplice: sebbene ci siano stati molti difensori decisivi per loro squadre, nessuno ha prevalso sugli altri nettamente.

Per quanto riguarda i difensori centrali, oltre le certezze come Van Dijk, Marquinhos, Ruben Dias e lo stesso Koulibaly, che ha disputato la sua ultima ma anche una delle migliori stagioni con la maglia del Napoli, ci sono state molte rivelazioni. Tra le novità nel ruolo di centrale difensivo di quest’anno, non si possono non citare Guardiol e Romero dopo l’ultimo mondiale, ma anche Koundè, Bremer, Gabriel Magalhães e lo stesso Kim Min-jae.

Se invece dirottiamo la nostra attenzione sul ruolo di terzino, vediamo come il duello Theo Hernandèz – Hakimi si è riconfermato sia nei rispettivi campionati a distanza ma anche anche durante il mondiale svoltosi in Qatar. Oltre loro due, menzione d’onore anche per Davies, James e Trent Alexander-Arnold, e per le rivelazioni come Molina, Tavernier e Udogie.

Colui che però si è distinto maggiormente per la propria squadra, sia nella fase difensiva che offensiva, e giocando quasi da regista nella trequartista avversaria è stato il terzino portoghese del Manchester City: Joao Cancelo.



JOAO CANCELO, quindi è il difensore dell’anno per la redazione di MN.