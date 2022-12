Le migliori partite del 2022, al quinto posto… Roma-Napoli 0-1. Il guizzo vincente di Osimhen

Il 2022 è stato un anno carico di soddisfazioni per il Napoli. In particolare, la stagione 2022-23 è partita in una maniera talmente perfetta che nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe potuto pensare. Il campionato attuale è pieno di sfide che hanno sancito il dominio della compagine partenopea su tutte le altre. Si è passati da prove di forza allo sciorinare qualità e divertimento. Roma-Napoli rientra nel primo di questi esempi: una vittoria liberatoria, ma soprattutto carica di emozioni. Specie se si pensa alle vicende esterne e a come la sfida è maturata.

La vigilia del match è stata costellata da tante ombre. In particolare, l’accoglienza riservata ai tifosi azzurri non è stata delle più invitanti. Fin da subito si è capito che questa sfida avrebbe portato con sé tanto materiale per i posteri. Quanto è avvenuto, ha confermato questi dubbi.

La partita è bloccata, chiusa, di quelle che José Mourinho riesce a preparare come pochissimi altri. Il Napoli ci prova, ma la Roma riesce sempre a fermare la fantasia di Khvicha Kvaratskhelia e le giocate che hanno reso gli azzurri una macchina invincibile. Questo però corredato dal duro costo di non avvicinarsi mai alla porta difesa da Alex Meret. Il primo tempo vede pochissime emozioni, tra cui un calcio di rigore per gli ospiti revocato dal Var.

Nella ripresa, gli uomini di Luciano Spalletti vengono fuori. Poco alla volta, i giallorossi diventano sempre meno presenti nella metà campo avversaria, e i partenopei iniziano a compiere le mosse giuste per scardinare il muro imposto dagli avversari. Il tecnico le prova tutte, anche giocandosi la carta Gianluca Gaetano, nulla da fare. Il Napoli domina, ma la Roma resiste. L’impressione è che per risolvere questa partita serva una giocata, un colpo da campione pronto a far esplodere quel grido rimasto in gola ai tifosi napoletani.

Quell’emozione sembra essere talmente vicina quanto lontana. Tutto questo fino al minuto 80. Matteo Politano scruta un varco nel quale andranno a fronteggiarsi per l’ennesima volta Victor Osimhen e Chris Smalling. Il centrale inglese è incerto, e lascia quel minimo di spazio necessario al centravanti nigeriano che si impossessa del pallone e lascia partire un destro incredibile, semplicemente perfetto. È il gol dell’1-0 partenopeo, contenuto per fin troppo tempo e scatenato quando le speranze iniziavano a svanire. Il finale di gara di momenti memorabili non ne porta più, certificando così l’importantissimo successo all’Olimpico degli uomini di Spalletti. Quello di Roma è un successo importantissimo e pesantissimo. Una vera e propria prova di maturità da parte del gruppo, che per l’occasione ha dimostrato di essere in grado di non vincere solo dominando l’avversario, ma anche aspettando il momento giusto per colpire. Un tassello importantissimo per continuare a credere nel sogno scudetto.