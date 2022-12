Fantacalcio – Serie A, la Flop 11 alla sosta – Portieri. Maximiano, Cragno e alcune sorprese…

Dopo aver archiviato le prime 15 giornate di campionato per il Mondiale, è tempo di tirare le somme anche in ottica Fantacalcio. Questi i portieri che secondo noi meritano di figurare in questa classifica. Se tra i Top con molte probabilità troveremo il portiere italiano Provedel, tra i Flop citiamo il secondo portiere della Lazio Maximiano. Il portoghese, ex Granada, è arrivato in estate nella squadra della capitale per ricoprire il ruolo da titolare. Ma durante la prima di campionato ,un errore catastrofico, gli costa l’espulsione diretta e lo fa arretrare nelle gerarchie. Dopo la sosta è improbabile un suo impiego a pieno regime. Con molte probabilità troverà più spazio in Conference. Discorso analogo per Gollini, arrivato a Firenze per cercare continuità e giocare da titolare. Le prime uscite sono state disastrose e dopo poche giornate è stato scavalcato da Terracciano nelle gerarchie. L’errore a Istanbul che è costato alla Fiorentina il primo posto nel girone ha condannato definitivamente il portiere alla panchina. Discorso diverso invece per Alessio Cragno, arrivato in estate durante uno scoppiettante mercato per il Monza. Inizialmente si pensava potesse essere titolare inamovibile. Stroppa gli ha preferito Di Gregorio sin da subito e, dopo il suo esonero, con l’arrivo di Palladino sulla panchina le gerarchie non sono cambiate. Continuiamo poi con Dragowski, estremo difensore dello Spezia. Proprio il portiere degli spezzini si aggiudica il triste primato di una fantamedia bassissima: 4.32 di media con 25 gol subiti in 14 partite. A pesare sul conteggio è anche la mancanza di bonus da parte del portiere. Sicuramente gran parte delle colpe sono da dividere con la discutibile difesa dello Spezia, che ha mostrato in più occasioni una grande fragilità di un reparto che mai è stato molto solido.

Sicuramente il rendimento altalenante del Milan rispetto allo scorso anno dipende molto dall’assenza di Maignan, che è stato rimpiazzato da Tatarusanu. Stando ai numeri, il rumeno ha subito 7 gol in 8 presenze, una media niente male. Manca però sicurezza alla fase difensiva del Milan, che con l’assenza del portiere francese, ha perso anche uno dei leader della squadra.

Proseguiamo con Radu, portiere della Cremonese. Inizio disastroso del portiere con qualche clamorosa papera, tra cui spicca quella a Firenze, costata la sconfitta alla Cremonese in casa della Viola. Anche la sfortuna ha peggiorato la situazione: dopo l’infortunio è stato sostituito da Carnesecchi, autore di ottime prestazioni prima della sosta. Non è da escludere un addio del rumeno.

A sorpresa tra i Flop, c’è Musso. Il portiere, che sfornava ottime prestazioni a Udine, a Bergamo non ha ancora convinto del tutto. Influisce nel suo rendimento anche l’infortunio alla mascella. Per lui 8 gol subiti, ma di certo è molto penalizzato dallo stile di gioco di Gasperini. Con una media di 5,87 c’è Skorupski, portiere del Bologna. Vanno ovviamente contestualizzati i gol presi, ma è pur vero che il portiere non gioca nell’ultima in classifica. Molte goleade subite: 6 gol contro l’Inter e 3 contro Juventus e Napoli.

Con la stessa media di Skorupski, c’è Consigli. Numero minore di gol subiti rispetto al portiere del Bologna. Anche per lui fatale la sconfitta di Napoli con 6 gol presi. Ha subito per 3 volte un tris contro Juventus, Bologna e Udinese.

Con più gol subiti dopo 15 partite troviamo il portiere del Verona, Montipò, che si posiziona nei Flop dei portieri. Per lui ben 29 reti subite, a dimostrazione del difficile momento in cui si trova il Verona, attualmente ultimo in classifica.

Come ultimo portiere, sicuramente Samir Handanovic merita la menzione in questa classifica. Sarà l’età, sarà l’arrivo di un portiere bravo ed esperto come Onana, ma per lo sloveno solo 8 presenze in campionato e la certezza di essere stato scavalcato definitivamente nelle gerarchie anche in Champions League.