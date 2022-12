Tuttosport – Lukaku, gol alla Reggina e messaggio al Napoli. L’ex Chelsea in campo con voglia

L’edizione odierna di Tuttosport ha scritto a proposito di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, prossima avversaria del Napoli, ha dato buone impressioni nell’amichevole che ha visto i nerazzurri battere la Reggina con un suo gol. “Se fino a 48 ore fa persistevano dubbi sulla sua forma, la partita di Reggio Calabria ne ha spazzati via molti. Non solo Lukaku è andato in gol, ma lo ha fatto dopo 87 minuti di lotta. Il belga ha giocato per quasi 90 minuti e non per i 45-60 previsti. È apparso anche pimpante, voglioso di mettersi in mostra. Ha cercato la porta e quando ha avuto l’opportunità con il passare del tempo ha trovato maggiori sensazioni con il proprio corpo, lasciandosi andare a maggiori corse, sia in profondità che per aiutare nel pressing”.