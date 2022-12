Tuttosport – Dov’è finito il faldone della Procura di Napoli sull’affare Osimhen?

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha firmato un editoriale a proposito della situazione legata al caso plusvalenze. Infatti, nella giornata di ieri, la Figc ha riaperto la questione che vede coinvolta la Juventus, ma non il Napoli. E a proposito, il giornalista ha scritto quanto segue.

“Sarà anche un atto dovuto, ma è anche un atto di profonda e surreale ingiustizia. Il procuratore Figc Giuseppe Chinè ha chiesto la revoca della sentenza di assoluzione sul caso plusvalenze e la possibilità di ricelebrare il processo alla luce delle «nuove evidenze», contenute nelle carte dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Torino. Ma non per tutte le squadre già assolte due volte nel precedente procedimento: Napoli e Chievo restano fuori, perché non coinvolte in affari con la Juventus. Il Napoli, per esempio, era stato messo sotto inchiesta per l’operazione Osimhen con il Lille e, quindi, non indagato nell’operazione dei pm torinesi (in teoria ci sarebbe su quell’operazione un faldone aperto dalla Procura di Napoli, ma chissà dov’è finito)”.