Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

“Bisognerà vedere come ricomincerà il campionato perché sono passati due mesi. I valori si manterranno, credo, ma bisognerà vedere. Il Napoli ha fatto un’ottima squadra, ma lo è già da diverso tempo. Credo che abbia delle grandi possibilità. Messi-Maradona? E’ un paragone che non sta in piedi”.