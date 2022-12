Mancini: “Napoli da scudetto, ma bisogna vedere come ripartirà. Sul paragone Messi-Maradona…”

Roberto Mancini, Ct della Nazionale italiana, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Napoli da scudetto? Sono passati quasi due mesi, bisogna vedere come ricomincerà il campionato. I valori si manterranno, ma ripartire non sarà semplice per nessuno. Progetto giovani? La nostra Nazionale ha fatto debuttare tanti giovani. Il Napoli ha fatto un’ottima squadra, ma lo è da tanto tempo. Il campionato è lungo ma ci sono tante possibilità. Il paragone Messi-Maradona sta in piedi? Parliamo dei due migliori giocatori del mondo, il paragone non sta in piedi”.