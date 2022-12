Malfitano: “Certe voci mi preoccupano, non le comprendo”

Mimmo Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Il Napoli ha opzionato Cheddira per la prossima estate? E che lo prende a fare? Sinceramente certe voci non le riesco a comprendere. Non dimentichiamo quali sono gli attuali attaccanti degli azzurri”.

“Luciano Spalletti dispone di centravanti di spessore. Mi risulta difficile pensare che il Napoli si privi di giocatori come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, alla luce anche degli investimenti fatti. Mi preoccupano certe voci”.