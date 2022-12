Valter De Maggio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione da lui condotta su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato in particolare dell’obiettivo di mercato Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato, la trattativa con il fantasista dell’Udinese avrebbe visto una forte accelerata. L’intenzione del Napoli è quella di acquistare subito il calciatore per poi lasciarlo ad Udine fino a giugno e in seguito aggregarlo alla prima squadra.