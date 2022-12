I migliori casino online per i giocatori italiani

In questo articolo vogliamo parlarti di alcuni dei migliori casino online per un giocatore italiano. Analizzeremo, infatti, una lista di piattaforme che potrebbero sicuramente interessarti.

Naturalmente, non considerare questa come una classifica dei migliori casino online visto che sono in ordine sparso e, soprattutto, ogni utente potrebbe avere delle preferenze diverse. Di certo, però, sono tra i migliori casino online su cui è possibile puntare senza problemi.

Introduzione

Poter decidere quali sono i casino online dedicati ai giocatori italiani che meritano di essere scelti per qualche puntata, non è poi così semplice. Ci sono, infatti, una serie di aspetti e parametri che devono essere presi in considerazione e valutati con attenzione. Ad esempio, controlliamo se i metodi di pagamento più popolari sono disponibili e quali sono i limiti minimi e massimi. Inoltre, ci assicuriamo che ci siano i servizi migliori per giocatori italiani, ad esempio in riferimento al supporto clienti, e i bonus ideali per tutti.

Un altro punto importante, poi, riguarda la sicurezza. Per questo motivo controlliamo che i casino siano in possesso di una licenza valida e affidabile. Così facendo, infatti, eviteremo di giocare con i siti di casino online poco sicuri e con giochi truccati, dove non ci sono tutti i metodi di deposito e così via.

Di seguito, troverai una lista dei casino online su cui ci siamo soffermati. Non tutti i casino online hanno la licenza italiana, ma questo non è un problema, visto che scegliamo sempre piattaforme sicure per i giocatori italiani. Puoi senza problemi usa questo link per trovare casinò online che pagano di più su Casinotopitaly.com se vuoi scegliere tu stesso piattaforme sicure per i giocatori italiani.

Elenco dei migliori casino online italiani

Ecco, quindi, una serie di casino online per utenti residenti in Italia che sono alla ricerca delle migliori piattaforme di gioco.

Jackpot City

Questo sito è relativamente nuovo visto che è in attività da pochi anni. Nel frattempo, però, si è già contraddistinto per runa serie di fattori. Prima di tutto ha la licenza italiana dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Poi, collabora con i più importanti provider del settore come NetEnt, Microgaming, Playtech e Pragmatic Play. Ci sono, poi, diversi bonus di benvenuto interessanti.

Ottimo anche il servizio clienti visto che permette di mettersi in contatto con gli operatori del sito anche tramite live chat. Tra i metodi di pagamento disponibili, poi, abbiamo i principali portafogli elettronici come Skrill, Neteller e PayPal e le carte che fanno parte dei circuiti Visa e Mastercard, oltre a PostePay e Paysafecard. Insomma, la scelta è buona sotto tutti i punti di vista.

22bet

È un casino online che, in realtà, nasce come bookmaker ed infatti sul sito si nota un grande interesse per le scommesse sportive. C’è da dire, però, che le sezioni dedicate al casino online sono diverse e ben nutrite. Cliccando dul tasto Casinò, ad esempio, si avrà l’occasione di poter puntare sui principali tavoli e giochi live dealer, quindi con un croupier collegato in diretta streaming, giusto per fare un esempio. Non mancano, poi, le sezioni dedicate alle macchinette, ai giochi da tavola e di carte come il blackjack, la roulette e così via.

Il sito, poi, che opera con licenza dello stato di Curacao, rientra nella lista dei casino online italiani, cioè che accettano puntate dai residenti in Italia, per il suo servizio clienti, visto che è disponibile anche la live chat. E a questo si aggiungono i bonus e una buona serie di sistemi di pagamento per completare depositi e prelievi. Puoi anche leggere di tutti i casino paysafecard in Italia su Casinotopitaly.com, qui troverai sicuramente tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Wazamba

Iniziamo col dire che questo sito non possiede la licenza AAMS, ma non è un problema. Parliamo, infatti, di uno dei migliori siti di casino online per i giocatori italiani visto che ha ricevuto l’autorizzazione della stato di Curacao.

Ha una nutrita selezione di giochi in versione software tra cui spiccano tantissime slot su cui è possibile puntare, anche in modalità demo. Nella lista dei migliori provider da citare, poi, abbiamo sicuramente NetEnt, Play’n GO, Pragmatic Play e Yggdrasil.

Da sottolineare, inoltre, che presenta alcuni tra i migliori bonus di benvenuto sia per i nuovi utenti sia per chi, invece, ha già un account.

Ci sono, poi, tutti i metodi di pagamento migliori e che difficilmente si troveranno nei casino AAMS. Oltre alle carte di credito e debito e i portafogli elettronici, infatti, troviamo anche le principali criptovalute utilizzabili sia per depositare sul conto che per prelevare. E sono disponibili anche per ambire ai principali bonus offerti dal casino. Inoltre, c’è anche EcoPayz. A proposito, clicca per saperne di più su EcoPayz online da casino in Italia così da avere un’idea ancora più chiara.

Star Casino

Questo sito, che possiede la licenza italiana dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presenta una serie di caratteristiche e tantissimi tavoli per giocare con soldi veri. Inoltre, prevede anche una sezione dedicata alle scommesse sportive.

È possibile scegliere tra centinaia di slot machine online di tutte le tipologie, quindi con jackpot progressivo, Megaways, e quelle classiche. La grande disponibilità di giochi casino deriva anche dal fatto che questo concessionario collabora con alcuni tra i migliori software provider in circolazione. Tra questi, ad esempio, possiamo citare NetEnt, Novomatic, Pragmatic Play e Play’n Go, che troviamo sempre giocando con i migliori casino online in Italia per esempio.

Anche l’elenco di metodi di pagamento è degna del miglior casino online visto che abbiamo Skrill, Neteller e PayPal tra i portafogli elettronici. A questi sistemi, poi, si aggiungono a PostePay e le carte Visa e MasterCard. Per giocare da mobile, infine, si può scegliere di scaricare l’app del casino dal proprio device e puntare sui giochi disponibili, oppure accedere direttamente dal browser.

Katsubet

Questa piattaforme è forse il miglior casino online, o comunque tra i migliori, per quanto riguarda i software provider e la gamma di giochi. Collabora, infatti, con decine di gaming house diverse, tra cui quelle più popolari in questo mercato. Aa esempio, possiamo citare NetEnt, Amatic, Pragmatic Play, Play’n GO, Evolution Gaming e così via. E l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo. Sottolineiamo questo aspetto perché avere così tanti provider, significa mettere a disposizione degli utenti anche una selezione di giochi di tutte le tipologie, tavoli live dealer e soprattutto altissima qualità e nuove uscite periodiche. Annoiarsi, quindi, è davvero difficile.

Su Katsubet, poi, c’è anche l’occasione di ricaricare il conto per ottenere bonus di benvenuto con alcuni tra i più efficienti sistemi di pagamento. Ad esempio, puoi utilizzare le carte Visa, Maestro e MasterCard, oltre ai principali e-wallet come Skrill e Neteller. Sono disponibili, infine, anche le principali criptovalute.

Conclusione

Siamo giunti al termine del nostro articolo sui casino migliori per i giocatori italiani. Ora, quindi, non ti resta altro da fare che provare a sceglierne uno, iscriverti e iniziare a puntare sui giochi disponibili, cogliere i bonus offerti e, soprattutto, divertirti.

Ricorda che questo deve essere un passatempo e che bisogna puntare su tutti i giochi di casino sempre con la massima responsabilità. Solo così, infatti, sarai certo di non commettere errori o di avere brutte sorprese.