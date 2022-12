Giordano: “Bereszynski colpo affidabile, ma può arrivarne un altro”

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte per parlare del mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Bartosz Bereszyński è un buon colpo? Mi dà il senso dell’affidabilità, mi è sempre piaciuto. Con lui, il Napoli migliora, sulla carta? E’ una scelta intelligente, immediata, a presa rapida: ti permette di avere un calciatore subito pronto e da gettare in campo all’occorrenza. Non che Zanoli non lo sia, ma resta un giovane e, come tale, avrebbe potuto risentire di determinate emozioni. Giusto per lui che vada altrove a giocare”.

Il giornalista ha continuato: “Lazar Samardzić obiettivo numero uno del Napoli? E’ un obiettivo, come ce ne sono tanti altri. Walid Cheddira è il primo che possono concludere, insieme a Bartosz Bereszyński, essendo le proprietà del Napoli e del Bari molto legate tra loro. Il marocchino è, di fatto, della FilmAuro? Tecnicamente è del Bari. Vederlo a Napoli sarebbe un’operazione a futura memoria che non intaccherebbe i numeri dell’organico del Napoli”.

“Faccio fatica ad immaginare che possa succedere qualcosa nell’immediato, come faccio fatica a pensare che la dirigenza partenopea non lavori in prospettiva. Stanno guardando e valutando. L’amichevole con il Lille non è stata fatta per caso: hanno guardato da vicino Jonathan Bamba e Tiago Djaló. Chiariamo, però, che di trattative non ce ne sono ancora: magari se ne parlerà più in là”.