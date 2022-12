Gazzetta – Caso plusvalenze, si parla di “opacità nei rapporti”. Coinvolti altri club di Serie A

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport ha scritto a proposito della riapertura del caso plusvalenze. In particolare, si fa luce sull’emersione di nuove trattative nell’inchiesta. Gli affari in questione infatti, non sono quelli del primo caso, anche se qualcuno di questi coincide su ciò che segnato sulle nuove indagini. Alcune di queste trattative sono inedite e coinvolgono non solo la Juventus, ma anche di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese. Si parla di “partnership con società terze e opacità nei rapporti”. Le operazioni contestate coinvolgono anche Roma (Spinazzola-Pellegrini) e il Milan (Bonucci-Caldara).