Fedele: “Spalletti commette un peccato capitale, ma gli azzurri sono favoriti”

L’opinionista napoletano Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte per parlare del momento che vive il club partenopeo.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli deve giocare sempre con il 4-3-3? Chi vive di calcio da tanti anni non può che pensarla così. Luciano Spalletti fa troppi esperimenti? Li facesse fare al piccolo chimico… Il Napoli ha un modulo suo, con dei giocatori particolari che vanno usati in un determinato modo. In qualche partita può avere un’esigenza diversa, ma solo se capita la fine del mondo!”.

Fedele ha poi concluso: “Il più in forma del momento è Giacomo Raspadori: non farlo giocare titolare è un peccato capitale, ma abbiamo visto che il Napoli sa vincere a prescindere dagli uomini che manda in campo. Il Napoli di Luciano Spalletti, quest’anno, ha qualcosa in più di tutti: nell’uno contro uno, può vantare una grande varietà di scelte, cosa che non possono dire le altre squadre. Al momento, gli azzurri restano favoriti”.