CdS – Giuntoli resta vigile su due calciatori del Lille

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha scritto a proposito delle possibili nuove strategie di mercato di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato infatti, il direttore sportivo del Napoli avrebbe messo nel mirino due giocatori del Lille. L’amichevole con i francesi infatti, è servita anche per tenerli d’occhio. I nomi in questione sono quello del franco-ivoriano Jonathan Bamba, esterno offensivo di 26 anni, e di Tiago Djaló, difensore portoghese di 22 anni. In caso di una partenza improvvisa, i loro profili potrebbero essere quelli ideali per coprire quei vuoti.