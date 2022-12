Tuttosport: “É evidente che il calciatori del Napoli non sono ancora al top”

Tuttosport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Sulle pagine del quotidiano si commenta la sconfitta della squadra di Spalletti contro il Lille in amichevole per 1-4. Ieri sera al Maradona gli azzurri non hanno offerto il solito spettacolo, è mancata un po’ di magia. I tifosi azzurri però, accorsi per sostenere i loro beniamini, hanno applaudito i calciatori con cori di festa giurando eterno amore alla maglia.

Secondo il quotidiano “dalla prestazione degli uomini di Spalletti appare evidente che i carichi di lavoro sono gradualmente aumentati rispetto al ritiro estivo, i giocatori sono ancora sulle gambe e non al top“.