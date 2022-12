Spalletti a KKN: “Al momento le gambe non vanno dietro alla voglia di fare la partita. Osimhen? In alcuni movimenti mi è piaciuto”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine dell’amichevole Napoli-Lille.

“Vanno individuati gli errori. Abbiamo mantenuto lo stesso livello di ricerca, intensità e pressione a tutto campo. Per il momento, le gambe non vanno dietro a quella che deve essere la voglia di fare la partita. Bisogna dare una registrata, capire che bisogna fare qualcosa più di tutti individualmente e vedere di dare equilibrio e non andare sempre a prenderli, altrimenti si rischia di giocare in 60 metri a campo aperto. Con calciatori veloci come quelli del Lille questo è un problema. Osimhen? Ha fatto vedere di essere nelle condizioni di fare le sue vampate, in alcuni movimenti mi è piaciuto. Poi bisogna supportarlo come squadra. Gli applausi del Maradona dopo la sconfitta? Il pubblico è perfetto, è energia per cuore e muscoli. Una roba che fa bene al calcio, non solo al Napoli. Questo lo sappiamo e ci rende ancora più responsabili di fare le cose al meglio”