Sky – Il motivo dell’acquisto di Bereszinski e il ritorno di Contini

Luca Marchetti, giornalista Sky, nel suo editoriale per Tmw dice questo: “L’altro protagonista “mondiale” naturalmente è Bereszinski. Lo scambio con Zanoli è in via di definizione, così come il ritorno di Contini a Napoli. In questo caso si assolvono a due piccole necessità. Il Napoli aveva voglia di sentirsi più sicuro: aumentare l’esperienza per il sostituto di capitan Di Lorenzo, dormire sonni ancor più tranquilli con tre portieri di livello (visto che ultimamente Sirigu aveva avuto qualche acciacco, già superato). Significa non lasciare nulla al caso e cercare di anticipare gli eventuali problemi”.