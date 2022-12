Repubblica, la clamorosa ipotesi: “Neroazzurri su Koulibaly se Skriniar va via”

Repubblica lancia una clamorosa ipotesi di mercato nel caso in cui Skriniar non dovesse rinnovare con i neroazzurri. Secondo il quotidiano il nome del possibile sostituto potrebbe essere quello di Kalidou Koulibaly: “Da sempre stimatissimo da Simone Inzaghi, per il senegalese l’esperienza al Chelsea non è partita come ci si aspettava e i rapporti tra l’Inter e il club londinese, vedi prestito di Lukaku a condizioni molto vantaggiose, sono ottimi”. Un operazione che ad oggi risulta molto difficile ma che potrebbe avere risvolti clamorosi la prossima estate.